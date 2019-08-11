«Спартак» предложил за хавбека «Ниццы» Тамеза € 9 млн
Полузащитник «Ниццы» Адриен Тамез может продолжить карьеру в московском «Спартаке», сообщает RMC Sport.
Согласно информации источника, клубы уже ведут переговоры по трансферу 25-летнего хавбека. Красно-белые предложили за футболиста € 9 млн. Главный тренер московского клуба Олег Кононов сделал полузащитника своим приоритетом на трансферном рынке. Стороны обсуждают условия возможного перехода игрока на протяжении нескольких дней. «Спартак» заинтересован в согласовании всех условий сделки как можно скорее.
В минувшем сезоне Тамез провёл на клубном уровне 40 матчей. На его счету 5 результативных передач. Контракт полузащитника с «Ниццой» рассчитан до лета 2021 года. Тамез выступал за юношеские сборные Франции различных возрастов.
Цорн отправился во Францию для переговоров с потенциальными новичками «Спартака»
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