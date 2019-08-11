ЦСКА — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция начнётся 11 августа в 19:00

Сегодня, 11 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Сочи». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Сочи».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
ЦСКА, набрав девять очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (1) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 13 очков в 5 матчах.
В минувшем сезоне ЦСКА занял 4-е место в РПЛ и завоевал путёвку в Лигу Европы.
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