Рибери отклонил предложения из России, Нидерландов и Саудовской Аравии

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери мог продолжить карьеру в одном из российских клубов, сообщает Sky Sports.
Согласно информации источника, в подписании 36-летнего хавбека были заинтересованы клубы из России, Нидерландов и Саудовской Аравии. Однако все эти предложения француз отклонил. В настоящее время переговоры с футболистом ведёт «Фиорентина», которая предпринимает попытки убедить футболиста принять её предложение.
Напомним, с 2007 по 2019 год Рибери выступал за мюнхенскую «Баварию». Сейчас полузащитник является свободным агентом. В минувшем сезоне французский хавбек забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Ранее Рибери также выступал за «Булонь», «Олимпик Алес», «Брест», «Метц», «Галатасарай» и «Марсель».
- 11 августа 2019
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