«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: составы на матч 1-го тура АПЛ

Тренерские штабы «Манчестер Юнайтед» и «Челси» определились со стартовыми составами на матч 1-го тура английской Премьер-лиги.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу, Мактоминай, Погба, Перейра, Лингард, Рашфорд, Марсьяль.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Эмерсон, Жоржиньо, Ковачич, Педро, Маунт, Баркли, Абрахам.

Встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, прямая видеотрансляция начнётся в 18:30 мск. Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Ли Мэйсон.