«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: составы на матч 1-го тура АПЛ
Тренерские штабы «Манчестер Юнайтед» и «Челси» определились со стартовыми составами на матч 1-го тура английской Премьер-лиги.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу, Мактоминай, Погба, Перейра, Лингард, Рашфорд, Марсьяль.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Эмерсон, Жоржиньо, Ковачич, Педро, Маунт, Баркли, Абрахам.
Встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, прямая видеотрансляция начнётся в 18:30 мск. Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Ли Мэйсон.
- 11 августа 2019
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