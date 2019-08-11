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ЦСКА — «Сочи»: составы команд на матч 5-го тура РПЛ

ЦСКА — «Сочи»: составы команд на матч 5-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы ЦСКА и «Сочи» определились с составами на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Васин, Магнуссон, Ахметов, Бистрович, Влашич, Обляков, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Набабкин, Ефремов, Нисимура, Кучаев, Бийол, Карпин, Тикнизян, Дивеев, Марадишвили.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Лагатор, Нобоа.
Запасные: Фролов, Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Померко, Песегов, Казаев, Бахтияров, Обухов, Карапетян.

Матч между ЦСКА и «Сочи» обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Сочи».

ЦСКА — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция начнётся 11 августа в 19:00
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