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«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в матче 1-го тура АПЛ благодаря голу Обамеянга

«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в матче 1-го тура АПЛ благодаря голу Обамеянга
Футбол / Англия 0

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» обыграл «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн. Итоговый счёт матча 1:0.

Единственный гол в игре был забит на 58-й минуте. Автором результативного удара стал Пьер-Эмерик Обамеянг. Голевую передачу ему отдал Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

В параллельном матче встречались «Лестер Сити» и «Вулверхэмптон». Встреча проходила на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Матч завершился без забитых мячей.

В следующем туре «Арсенал» будет принимать «Бёрнли» (17 августа), «Ньюкасл Юнайтед» в гостях сыграет с «Норвич Сити» (17 августа), «Лестер Сити» на выезде будет противостоять «Челси» (18 августа), а «Вулверхэмптон» дома встретится с «Манчестер Юнайтед» (19 августа).

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
11 августа 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 – Обамеянг – 58
Англия - Премьер-лига. 1-й тур
11 августа 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
0 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
«Ньюкасл» — «Арсенал»: Обамеянг открыл счёт в матче
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