«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в матче 1-го тура АПЛ благодаря голу Обамеянга

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» обыграл «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн. Итоговый счёт матча 1:0.

Единственный гол в игре был забит на 58-й минуте. Автором результативного удара стал Пьер-Эмерик Обамеянг. Голевую передачу ему отдал Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

В параллельном матче встречались «Лестер Сити» и «Вулверхэмптон». Встреча проходила на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Матч завершился без забитых мячей.

В следующем туре «Арсенал» будет принимать «Бёрнли» (17 августа), «Ньюкасл Юнайтед» в гостях сыграет с «Норвич Сити» (17 августа), «Лестер Сити» на выезде будет противостоять «Челси» (18 августа), а «Вулверхэмптон» дома встретится с «Манчестер Юнайтед» (19 августа).