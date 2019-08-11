Видео: неожиданное поражение «Порту» перед матчем с «Краснодаром»

В матче 1-го тура чемпионата Португалии «Порту» уступил «Жил Висенте» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Барселуше на стадионе «Сьюдад-ди-Барселуш». Обсуживал матч арбитр Нуну Алмейда, которому ассистировали Андре Кампуш и Бруну Жезуш.
Счёт был открыт на 60-й минуте. Автором гола стал форвард хозяев Лоуренси, которому ассистировал Афонсо. На 73-й минуте «Порту» восстановил равновесие благодаря голу Алекса Теллеса, который реализовал 11-метровый. Победный гол «Жил Висенте» забил на 77-й минуте, отличился Божидар Краев.
Бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
Во 2-м туре «Порту» на своём поле сыграет с «Виторией Сетубал». Матч состоится 17 августа.
13 августа «Порту» встретится с «Краснодаром» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В первом матче португальцы одержали победу со счётом 1:0.
- 11 августа 2019
-
18:19
-
18:16
-
18:06
-
18:01
-
17:56
-
17:50
-
17:39
-
17:39
-
17:34
-
17:30
-
17:30
-
17:20
-
17:12
-
16:59
-
16:42
-
16:37
-
16:31
-
16:13
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:30
-
15:22
-
15:12
-
15:08
-
14:47
-
14:35
-
14:12
-
13:59
-
13:30
-
13:21
-
13:19
-
13:15
-
13:02
-
13:00