Видео: неожиданное поражение «Порту» перед матчем с «Краснодаром»

В матче 1-го тура чемпионата Португалии «Порту» уступил «Жил Висенте» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Барселуше на стадионе «Сьюдад-ди-Барселуш». Обсуживал матч арбитр Нуну Алмейда, которому ассистировали Андре Кампуш и Бруну Жезуш.

Счёт был открыт на 60-й минуте. Автором гола стал форвард хозяев Лоуренси, которому ассистировал Афонсо. На 73-й минуте «Порту» восстановил равновесие благодаря голу Алекса Теллеса, который реализовал 11-метровый. Победный гол «Жил Висенте» забил на 77-й минуте, отличился Божидар Краев.

Бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Во 2-м туре «Порту» на своём поле сыграет с «Виторией Сетубал». Матч состоится 17 августа.

13 августа «Порту» встретится с «Краснодаром» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В первом матче португальцы одержали победу со счётом 1:0.