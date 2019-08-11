«Локомотив» разгромил «Урал» и вышел на второе место в РПЛ

В матче 5-го тура чемпионата России московский «Локомотив» разгромил екатеринбургский «Урал» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживал матч арбитр Николай Волошин.

Счёт был открыт на 17-й минуте. Автором гола стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Алексей Миранчук. Вскоре преимущество «железнодорожников» увеличил Рифат Жемалетдинов с паса Владислава Игнатьева. На 76-й минуте счёт до крупного довёл Гжегож Крыховяк. Через пару минут четвёртый гол в ворота гостей забил Алексей Миранчук с передачи Жемалетдинова.

«Локомотив», набрав 10 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (7) — на восьмом месте.

В 6-м туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Динамо». Матч состоится 18 августа. «Уралу» предстоит домашняя игра с «Крыльями Советов» (17 августа).