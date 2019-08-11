Кокорин: Семак — очень сильный мужик, очень крутой

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о главном тренере петербургского клуба Сергее Семаке.

«Семак? Богданыч — мужик очень сильный, хороший тренер. Он и как футболист, и сейчас как тренер, и как человек очень крутой», — сказал Кокорин.



В минувшем сезоне «Зенит» под руководством Семака стал победителем Российской Премьер-Лиги. Семак стал первым в истории чемпионатов России, кто становился чемпионом в качестве игрока и тренера.

В начале октября прошлого года полузащитник «Краснодара» Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадало три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки 1 год и 5 месяцев.