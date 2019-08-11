«Ахмат» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция начнётся 11 августа в 21:30

Сегодня, 11 августа, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Спартаком». Начало — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберцов. В роли его ассистентов выступят Алексей Стипиди (Краснодар) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери – Станислав Васильев (Ижевск).

«Ахмат», набрав шесть очков, занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» занимает 10-е место, имея в активе на одно очко меньше. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 13 очков в 5 матчах.