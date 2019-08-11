Сёмин — о Рибери: вы верите в сказки? Я – нет

Главный тренер «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном переходе в стан «железнодорожников» бывшего полузащитника «Баварии» Франка Рибери.
«Жду ли я Рибери? Вы верите в сказки? Я – нет», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Напомним, с 2007 по 2019 год Рибери выступал за мюнхенскую «Баварию». Сейчас полузащитник является свободным агентом. В минувшем сезоне французский хавбек забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Ранее Рибери также выступал за «Булонь», «Олимпик Алес», «Брест», «Метц», «Галатасарай» и «Марсель».
После первых пяти туров Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20 «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице. «Железнодорожники» набрали десять очков, одержав три победы и один раз сыграв вничью.
- 11 августа 2019
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