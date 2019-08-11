Сёмин: жду форвардов, но когда – не знаю
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что клуб не будет подписывать новый контракт с португальским полузащитником Мануэлом Фернандешем, который этим летом стал свободным агентом. Также наставник «железнодорожников» сообщил, что ждёт в команде новых нападающих.
«По Фернандешу знаю, что его не подписывают, это всё, что могу сказать. После Смолова у нас сейчас есть только один нападающий. Я жду форвардов. Но когда – не знаю», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
После первых пяти туров Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20 «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице. «Железнодорожники» набрали десять очков, одержав три победы и один раз сыграв вничью.
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