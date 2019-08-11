Парфёнов — о разгроме в матче с «Локомотивом»: в первую очередь вина на тренере

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:4).

«Локомотив» надо поздравить, а нам работать и исправлять ошибки. То, что сегодня было… Совершенству нет предела. Матч для нас начался достаточно уверенно, были комбинации. А потом мы пропустили первый простой мяч, потом ещё. Пытались исправлять, но дали пространство «Локомотиву» — это для них просторная среда.

Второе поражение в Москве за чемпионат? Кроме уверенности в себе и работы над этим, другого пути, как это исправить, нет.

Что касается того, что «Локомотив» ставил нас в тупик, то рисунок игры мы пытались изменить, было две замены. Моменты сразу после этого создали, если бы забили – могли вернуться в игру. А то, что получили в конце – это уже с нашей стороны была авантюра. Что касается Меркулова и его фланга, то посмотрим и разберём с ним это. Но проиграли мы все вместе, отдельно выделять и уничтожать никого не будем. В первую очередь вина на главном тренере, мы будем тренироваться и исправлять ошибки", — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.