«Ахмат» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся 11 августа в 21:30

Сегодня, 11 августа, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 между «Ахматом» и «Спартаком». Начало — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Спартак» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберцов. В роли его ассистентов выступят Алексей Стипиди (Краснодар) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери – Станислав Васильев (Ижевск).
С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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