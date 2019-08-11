«Тун» перед матчем со «Спартаком» впервые выиграл в чемпионате Швейцарии

В матче 4-го тура чемпионата Швейцарии «Тун» обыграл «Люцерн» со счетом 2:0. Встреча состоялась в Люцерне на стадионе «Свисспорарена». Обслуживал матч арбитр Ален Бьери, которому ассистировали Виталь Жобен и Сертадж Курназджа.

Счёт был открыт на 33-й минуте. Автором гола стал Никки Хавенаар. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Маттео Тосетти. В компенсированное время второго тайма преимущество гостей увеличил Крис Каблан. Для «Туна» эта победа стала первой в нынешнем сезоне.

«Тун», набрав пять очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице швейцарской Суперлиги.

15 августа «Тун» на выезде сыграет с московским «Спартаком». Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена». В первом матче «Спартак» победил «Тун» со счётом 3:2.