«Тун» перед матчем со «Спартаком» впервые выиграл в чемпионате Швейцарии
В матче 4-го тура чемпионата Швейцарии «Тун» обыграл «Люцерн» со счетом 2:0. Встреча состоялась в Люцерне на стадионе «Свисспорарена». Обслуживал матч арбитр Ален Бьери, которому ассистировали Виталь Жобен и Сертадж Курназджа.
Счёт был открыт на 33-й минуте. Автором гола стал Никки Хавенаар. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Маттео Тосетти. В компенсированное время второго тайма преимущество гостей увеличил Крис Каблан. Для «Туна» эта победа стала первой в нынешнем сезоне.
«Тун», набрав пять очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице швейцарской Суперлиги.
15 августа «Тун» на выезде сыграет с московским «Спартаком». Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена». В первом матче «Спартак» победил «Тун» со счётом 3:2.
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