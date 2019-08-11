«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: Эмерсон попадает в перекладину

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Челси» завершился первый тайм. В концовке первой половины встречи опасный момент имел игрок «Челси» Эмерсон, удар которого потряс каркас ворот.

Единственный мяч забил Маркус Рашфорд. Форвард хозяев реализовал пенальти.



Новый сезон английской Премьер-лиги стартовал 9 августа. В матче открытия «Ливерпуль» дома обыграл «Норвич Сити» со счётом 4:1. В матчах 10 августа «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вест Хэм Юнайтед» — 5:0, «Бёрнли» дома был сильнее «Саутгемптона» — 3:0. «Брайтон» в гостевом поединке обыграл «Уотфорд» — 3:0. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Астон Виллой» — 3:1.

В двух матчах 1-го тура АПЛ были зафиксированы ничейные результаты «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1, «Кристалл Пэлас» — «Эвертон» — 0:0.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — последний в 1-м туре АПЛ…