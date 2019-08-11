ЦСКА — «Сочи»: Сигурдссон получил травму и был заменён в 1-м тайме
Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон получил травму в матче 5-го тура чемпионата России с «Сочи» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).
Сигурдссон покинул поле со слезами на глазах, но без посторонней помощи. Вместо него вышел полузащитник Константин Кучаев. В ближайшее время исландец пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы и сроки его восстановления.
Сигурдссон перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Норрчёппинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
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