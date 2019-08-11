«Ахмат» — «Спартак»: Глушаков выйдет в стартовом составе хозяев

Тренерские штабы «Ахмата» и «Спартака» определились с составами на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Ахмат": Городов, Уциев, Семёнов, Анхель, Нижич, Глушаков, Роши, Швец, Исмаэл, Харин, Митришев.
Запасные: Гудиев, Мусалов, Иванов, Кадыров, Гащенков, Бериша, Шиманьски, Михалак, Мбенг, Понсе.
"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Шюррле, Тиль, Ларссон.
Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Баду, Джано, Умяров, Ташаев, Мирзов, Мельгарехо, Мелкадзе.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В роли его ассистентов выступят Алексей Стипиди (Краснодар) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери – Станислав Васильев (Ижевск).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».
- 11 августа 2019
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