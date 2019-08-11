Трагически погиб 15-летний футболист ДФК «Зенит-84»

Вечером 10 августа трагически ушёл из жизни 15-летний защитник команды U-15 ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов.
«Дорогие друзья, вчера трагически ушёл из жизни защитник ДФК „Зенит 84“-2004 Довлатов Максим. Мы все скорбим и приносим искренние соболезнования родным и близким. Ему было всего 15 лет. Макс, ты был нашим другом и партнёром. Мы всегда будем помнить тебя», — сообщается на официальном сайте ДФК «Зенит-84».
Юноша погиб на железнодорожных путях в Калининском районе Санкт-Петербурга. По словам очевидцев, юный футболист не расслышал сигнал мчавшей электрички из-за наушников.
Федерация футбола Санкт-Петербурга принесла искренние соболезнования родным и близким молодого игрока.
В сезоне 2019 года Давлатов сыграл в Первенстве Санкт-Петербурга по футболу среди юношеских команд второй лиги 11 матчей (девять — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей.
- 11 августа 2019
-
21:16
-
21:15
-
21:13
-
21:13
-
21:12
-
21:09
-
20:56
-
20:52
-
20:42
-
20:30
-
20:28
-
20:22
-
20:20
-
20:04
-
20:02
-
19:59
-
19:38
-
19:31
-
19:30
-
19:25
-
19:21
-
19:15
-
19:09
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
19:01
-
18:57
-
18:52
-
18:51
-
18:50
-
18:37
-
18:33
-
18:31
-
18:28