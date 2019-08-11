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Трагически погиб 15-летний футболист ДФК «Зенит-84»

Трагически погиб 15-летний футболист ДФК «Зенит-84»
Футбол / Прочие турниры 0

Вечером 10 августа трагически ушёл из жизни 15-летний защитник команды U-15 ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов.

«Дорогие друзья, вчера трагически ушёл из жизни защитник ДФК „Зенит 84“-2004 Довлатов Максим. Мы все скорбим и приносим искренние соболезнования родным и близким. Ему было всего 15 лет. Макс, ты был нашим другом и партнёром. Мы всегда будем помнить тебя», — сообщается на официальном сайте ДФК «Зенит-84».

Юноша погиб на железнодорожных путях в Калининском районе Санкт-Петербурга. По словам очевидцев, юный футболист не расслышал сигнал мчавшей электрички из-за наушников.

Федерация футбола Санкт-Петербурга принесла искренние соболезнования родным и близким молодого игрока.

В сезоне 2019 года Давлатов сыграл в Первенстве Санкт-Петербурга по футболу среди юношеских команд второй лиги 11 матчей (девять — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей.

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