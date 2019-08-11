Жозе следил за «МЮ», Сульшер испортил дебют Лэмпарду. Фото разгрома «Челси»

11 августа в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в матче первого тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Челси». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
Дебют разгрому синих положил Маркус Рашфорд. На 18-й минуте он реализовал пенальти, который был назначен за фол на нём же со стороны Курта Зума. На 65-й минуте Антони Марсьяль с передачи Андреаса Перейры забил второй мяч в ворота Кепы Аррисабалаги. Ещё через две минуты Рашфорд сделал дубль. Голевую передачу ему отдал Поль Погба. Точку во встрече на 81-й минуте поставил Даниэль Джеймс.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча состоится 19 августа. «Челси» днём ранее дома встретится с «Лестер Сити».
Лучшие кадры с матча «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Манчестере.
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