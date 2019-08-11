Хусаинов: нарушение на Чалове — 100% пенальти и прямая красная

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с участием форварда ЦСКА Фёдора Чалова и защитника «Сочи» Фёдора Кудряшова в матче 5-го тура РПЛ. В конце встречи Кудряшов разбил нос Чалову ударом локтем.
«На Чалове — 100% пенальти и прямая красная, это отмашка. Нарушение на Сигурдссоне в первом тайме — тоже прямая красная. Агрессивный прыжок двумя ногами. Дай бог Сигурдссону вернуться в футбол после такого подката», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
После 5 туров ЦСКА набрал 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Сочи» с 2 очками занимает предпоследнее, 15-е место. За пять матчей команда Александра Точилина не забила ни одного гола в РПЛ.
В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях со «Спартаком». «Сочи» на выезде встретится с «Оренбургом».
- 11 августа 2019
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