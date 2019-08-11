Гончаренко — о матче с «Сочи»: нас могут ломать, бить в нос, а карточки дают нам

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат с «Сочи» (0:0) в матче 5-го тура чемпионата России.
«Мы расстроены, что нам не удалось победить в домашнем матче, хотели продолжить нашу серию. Но если взять прошлый год, в таком матче мы могли даже проиграть. Центральные защитники довольно медленно начинали атаки. А когда мы приближались к штрафной, не хватало какого-то действия, чтобы продавить защиту «Сочи».
Нас могут ломать, бить в нос, а желтые карточки получаем мы. Стандартная для нас ситуация. По поводу Арнора пока не знаю, там, скорее всего, сложная травма. С Чаловым все в порядке.
Ефремов и Кучаев — те, кто дают динамику. Нам нужно было увеличить скорость в центре поля, задумка была такая», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 11 августа 2019
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