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Гончаренко — о матче с «Сочи»: нас могут ломать, бить в нос, а карточки дают нам

Гончаренко — о матче с «Сочи»: нас могут ломать, бить в нос, а карточки дают нам
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат с «Сочи» (0:0) в матче 5-го тура чемпионата России.

«Мы расстроены, что нам не удалось победить в домашнем матче, хотели продолжить нашу серию. Но если взять прошлый год, в таком матче мы могли даже проиграть. Центральные защитники довольно медленно начинали атаки. А когда мы приближались к штрафной, не хватало какого-то действия, чтобы продавить защиту «Сочи».

Нас могут ломать, бить в нос, а желтые карточки получаем мы. Стандартная для нас ситуация. По поводу Арнора пока не знаю, там, скорее всего, сложная травма. С Чаловым все в порядке.

Ефремов и Кучаев — те, кто дают динамику. Нам нужно было увеличить скорость в центре поля, задумка была такая», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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