Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Точилин: если был бы повод, судья поставил бы пенальти в ворота «Сочи»

Точилин: если был бы повод, судья поставил бы пенальти в ворота «Сочи»
Футбол 0

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (0:0).

к сожалению, мы в этой игре не реализовали свои моменты. Радует, что не пропускаем вторую игру подряд. Когда-то эта чёрная полоса с незабитыми мячами в чужие ворота должна закончиться.

После пяти туров иметь два очка — удовольствия мало. Вот и весь ответ на вопрос, доволен ли я началом сезона.

В наших играх все время поднимается вопрос судейства. Удивительно, что сейчас оказывается, что пенальти был в нашу сторону. Могу сказать, что во втором тайме судья симпатизировал ЦСКА. А в первом судил хорошо. Если был бы повод, он бы поставил пенальти", — передаёт слова Точилина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Миладинович разбил Чалову нос в конце матча ЦСКА — «Сочи»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент