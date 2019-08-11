Точилин: если был бы повод, судья поставил бы пенальти в ворота «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (0:0).

к сожалению, мы в этой игре не реализовали свои моменты. Радует, что не пропускаем вторую игру подряд. Когда-то эта чёрная полоса с незабитыми мячами в чужие ворота должна закончиться.



После пяти туров иметь два очка — удовольствия мало. Вот и весь ответ на вопрос, доволен ли я началом сезона.



В наших играх все время поднимается вопрос судейства. Удивительно, что сейчас оказывается, что пенальти был в нашу сторону. Могу сказать, что во втором тайме судья симпатизировал ЦСКА. А в первом судил хорошо. Если был бы повод, он бы поставил пенальти", — передаёт слова Точилина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.