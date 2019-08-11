Бабаев: посчитали, что продажа Чалова в «Кристал Пэлас» не пойдёт на пользу ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему московский клуб отказался продавать нападающего Фёдора Чалова в лондонский «Кристал Пэлас».

«Сложно найти нападающего, способного усилить команду. Те футболисты, на которых мы обращаем внимание, как правило имеют возможность рассматривать варианты с другими европейскими командами.



Предложение от „Кристал Пэлас“ было, но мы изначально дали понять коллегам, что не планируем продавать Фёдора в это трансферное окно. Посчитали, что это не пойдёт на пользу команде, хотя для клуба это была бы хорошая сделка. Федор мне ещё несколько лет сказал, что он хочет играть в Европе», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.