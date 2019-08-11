Миладинович: с Чаловым вышло случайно, это было не так сильно

Защитник «Сочи» Иван Миладинович прокомментировал свой удар локтем в лицо форварду ЦСКА Фёдору Чалову в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. После удара у игрока «армейцев» потекла кровь. Он был вынужден покинуть пределы поля. Эпизод случился в штрафной площади «Сочи». Главный арбитр встречи Виталий Мешков из Дмитрова инцидент оставил без внимания.
«С Чаловым вышло случайно. Я просто поднял наверх руку и попал по лицу. Это не специально было. Не думаю, что это пенальти, это было не так сильно. Я сразу извинился.
Надеемся, мы хоть в следующей игре выиграем! Моменты есть, а чего-то не хватает, забить никак не можем. Мы вторую игру не пропускаем, довольны. Осталось забить только", — передаёт слова Миладиновича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 11 августа 2019
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