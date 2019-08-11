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Лэмпард: «Челси» не заслуживал поражения со счётом 0:4

Лэмпард: «Челси» не заслуживал поражения со счётом 0:4
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:4).

«Мы пропустили четыре гола из-за своих ошибок и должны быть очень самокритичными. „Челси“ контролировал игру в первые полчаса, но некоторые из игроков действовали неудачно. Мы должны были вести в счёте после первого тайма. Теперь нам нужно извлечь урок из этого поражения. Если вы посмотрите матч, то увидите, что „Челси“ не заслуживал поражения со счётом 0:4.

Нам не хватает топовых игроков, но я не хочу, чтобы это было оправданием. Мы играли на равных в течение длительного времени, но затем совершили четыре ошибки и соперник использовал их. Это проверка реальностью для нас", — приводит слова Лэмпарда ВВС.

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