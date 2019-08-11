Был ли пенальти на Чалове в игре ЦСКА — «Сочи»?

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

«Армейский» клуб владел преимуществом по ходу матча и нанёс 11 ударов по воротам против семи у соперника (7-1 в створ). Также ЦСКА превзошёл «Сочи» по владению мячом — 66% против 34% у соперника.

В концовке матча произошёл спорный эпизод. Защитник «Сочи» Иван Миладинович в своей штрафной площади разбил нос нападающему ЦСКА Фёдору Чалову, но арбитр не стал назначать 11-метровый.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: был ли пенальти на Чалове в матче ЦСКА — «Сочи»?

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После 5 туров ЦСКА набрал 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Сочи» с 2 очками занимает предпоследнее, 15-е место.