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«Рома» обыграла «Реал» в серии пенальти в товарищеском матче

«Рома» обыграла «Реал» в серии пенальти в товарищеском матче
Футбол / Испания 0

«Рома» обыграла «Реал» в товарищеском матче. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Итоговый счёт основного времени матча — 2:2, в серии пенальти победа осталась за римлянами — 5:4.

Первый мяч в игре был забит уже на 6-й минуте. С передачи Луки Модрича ворота Пау Лопеса поразил Марсело. На 34-й минуте Диего Пероттти с передачи Николо Дзаньоло счёт сравнял. На 39-й минуте «сливочным» снова удалось выйти вперёд. У гостей сработала бразильская связка: Марсело ассистировал, а Каземиро забивал. Но уже через минуту паритет был восстановлен. Эдин Джеко поразил ворота Тибо Куртуа после передачи Дженгиза Ундера. Этот мяч стал последним, забитым в основное время.

Серию пенальти лучше исполнили хозяева поля. У «Реала» свой 11-метровый удар не реализовал Марсело.

Товарищеские матчи (клубы)
11 августа 2019, воскресенье. 21:00 МСК
Рома
Рим, Италия
2 : 2
5 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 – Марсело – 16, 1:1 – Перотти – 34, 1:2 – Каземиро – 39, 2:2 – Джеко – 40
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