«Рома» обыграла «Реал» в серии пенальти в товарищеском матче

«Рома» обыграла «Реал» в товарищеском матче. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Итоговый счёт основного времени матча — 2:2, в серии пенальти победа осталась за римлянами — 5:4.

Первый мяч в игре был забит уже на 6-й минуте. С передачи Луки Модрича ворота Пау Лопеса поразил Марсело. На 34-й минуте Диего Пероттти с передачи Николо Дзаньоло счёт сравнял. На 39-й минуте «сливочным» снова удалось выйти вперёд. У гостей сработала бразильская связка: Марсело ассистировал, а Каземиро забивал. Но уже через минуту паритет был восстановлен. Эдин Джеко поразил ворота Тибо Куртуа после передачи Дженгиза Ундера. Этот мяч стал последним, забитым в основное время.

Серию пенальти лучше исполнили хозяева поля. У «Реала» свой 11-метровый удар не реализовал Марсело.