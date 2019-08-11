Видеообзор разгромной победы «Локомотива» в матче РПЛ с «Уралом»

В 5-м туре Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» разгромил екатеринбургский «Урал» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена».

На 17-й минуте счёт открыл нападающий «железнодорожников» Фёдор Смолов с передачи Алексея Миранчука. В середине тайма «Локомотив» увеличил разрыв в счёте благодаря голу Рифата Жемалетдинова, которому ассистировал Владислав Игнатьев. Во втором тайме счёт до крупного довёл Гжегож Крыховяк. Окончательный счёт с паса Жемалетдинова установил Алексей Миранчук.



«Локомотив», набрав 10 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (7) — на восьмом месте.



В 6-м туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Динамо». Матч состоится 18 августа. «Уралу» предстоит домашняя игра с «Крыльями Советов» (17 августа).