Судью матча «Ахмат» — «Спартак» оскорбили через громкоговоритель

Во время матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Спартаком» главного арбитра Алексея Сухого оскорбили через громкоговоритель.
Случилось это после удаления форварда хозяев Аблайе Мбенге на 77-й минуте встречи. На весь стадион прозвучала фраза «Судья — козёл».
Матч между «Ахматом» и «Спартаком» проходит в Грозном на «Ахмат Арене». На момент удаления Мбенге счёт во встрече был 1:3 в пользу гостей. В составе красно-белых дублем отметился Зелимхан Бакаев. Ещё один гол у «Спартака» забил Андре Шюррле, для которого этот мяч стал первым в составе московской команды. У «Ахмата» результативный удар на счету Мбенге. Удалён сенегальский нападающий был после повторного предупреждения. Две жёлтые карточки форвард получил за 2 минуты — на 75-й и 77-й минутах.
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