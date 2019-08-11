Судью матча «Ахмат» — «Спартак» оскорбили через громкоговоритель

Во время матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Спартаком» главного арбитра Алексея Сухого оскорбили через громкоговоритель.

Случилось это после удаления форварда хозяев Аблайе Мбенге на 77-й минуте встречи. На весь стадион прозвучала фраза «Судья — козёл».

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» проходит в Грозном на «Ахмат Арене». На момент удаления Мбенге счёт во встрече был 1:3 в пользу гостей. В составе красно-белых дублем отметился Зелимхан Бакаев. Ещё один гол у «Спартака» забил Андре Шюррле, для которого этот мяч стал первым в составе московской команды. У «Ахмата» результативный удар на счету Мбенге. Удалён сенегальский нападающий был после повторного предупреждения. Две жёлтые карточки форвард получил за 2 минуты — на 75-й и 77-й минутах.