«ПСЖ» разгромил «Ним» в стартовом туре Лиги 1
В матче 1-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Ним» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Обслуживал матч арбитр Клеман Турпен, которому ассистировали Николя Дано и Сириль Гренгор.
Счёт был открыт на 24-й минуте. Автором гола стал Эдинсон Кавани, который реализовал 11-метровый. Во 2-м тайме преимущество парижского клуба удвоил Килиан Мбаппе, которому ассистировал Хуан Бернат. Окончательный счёт установил Анхель Ди Мария с паса Мбаппе.
В следующем туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Ренном». Матч состоится 18 августа. «Ниму» предстоит домашняя встреча с «Ниццей» (17 августа).
В минувшем сезоне «Пари Сен-Жермен» стал чемпионом Франции и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.
- 12 августа 2019
-
00:22
-
00:22
-
00:12
-
00:09
-
00:04
- 11 августа 2019
-
23:56
-
23:37
-
23:34
-
23:22
-
23:19
-
23:11
-
23:08
-
23:05
-
22:57
-
22:53
-
22:30
-
22:23
-
22:23
-
22:11
-
21:54
-
21:52
-
21:48
-
21:45
-
21:44
-
21:39
-
21:36
-
21:16
-
21:15
-
21:13
-
21:13
-
21:12
-
21:09
-
20:56
-
20:52
-
20:42
Партнерский контент