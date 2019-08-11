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«ПСЖ» разгромил «Ним» в стартовом туре Лиги 1

«ПСЖ» разгромил «Ним» в стартовом туре Лиги 1
Футбол / Франция 0

В матче 1-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Ним» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Обслуживал матч арбитр Клеман Турпен, которому ассистировали Николя Дано и Сириль Гренгор.

Счёт был открыт на 24-й минуте. Автором гола стал Эдинсон Кавани, который реализовал 11-метровый. Во 2-м тайме преимущество парижского клуба удвоил Килиан Мбаппе, которому ассистировал Хуан Бернат. Окончательный счёт установил Анхель Ди Мария с паса Мбаппе.

В следующем туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Ренном». Матч состоится 18 августа. «Ниму» предстоит домашняя встреча с «Ниццей» (17 августа).

В минувшем сезоне «Пари Сен-Жермен» стал чемпионом Франции и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.

Франция - Лига 1. 1-й тур
11 августа 2019, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
3 : 0
Ним
Ним
1:0 – Кавани – 24 (пен), 2:0 – Мбаппе – 56, 3:0 – Ди Мария – 69
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