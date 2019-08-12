Созин – о Мешкове: Чалов лежит в штрафной в крови, а он рядом и ничего не видит

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин раскритиковал судейство Виталия Мешкова в матче 5-го тура чемпионата России ЦСКА — «Сочи» — 0:0.



«В матче ЦСКА был какой-то ужас, а не судейство. За прыжок в ноги сзади Мешков даже жёлтую не даёт, а потом Облякову на ровном месте показывает карточку — это что такое? Момент с Чаловым — чёткая игра в нос Фёдору. Да, арбитр мог просмотреть момент, но он же глаза потом поднял, видел, что на нём живого места нет, или Фёдор так сам упал? Если Чалов весь в крови лежит в штрафной, то каким-то образом эту травму ему нанесли. А Мешков находится рядом и не видит ничего, хотя прекрасно понятно, что нос сломан. В такие моменты понимаешь, что VAR бы всех спас.



Вряд ли Мешков предвзят к ЦСКА или симпатизирует «Сочи», но слова к таким вопиющим ошибкам подобрать сложно. Уверен на 99 процентов, что на первом же заседании КДК Миладиновича дисквалифицируют минимум на матча три. Мешкова же временно лишат возможности судить», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Миладинович: с Чаловым вышло случайно, это было не так сильно