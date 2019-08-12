Сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» уволен после оскорбления судьи

Сотрудник пресс-службы стадиона «Ахмат-Арены», оскорбивший главного арбитра матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Спартаком» Алексея Сухого, был уволен.
«Сотрудник пресс-службы стадиона, находившийся в дикторской, выкрикнул на эмоциях. Дирекция арены сообщила, что он уволен», — сообщила пресс-служба «Ахмата» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Сухого оскорбили через громкоговоритель. Случилось это после удаления форварда хозяев Аблайе Мбенге на 77-й минуте встречи. На весь стадион прозвучала фраза «Судья — козёл».
Сам матч между «Ахматом» и «Спартаком» завершился со счётом 1:3 в пользу московской команды.
«Спартак», набрав восемь очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (6) — на 10-м месте.
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