Бакаев: новички «Спартака» — профессионалы, играть с ними — одно удовольствие

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1).
«Обычная неделя, ещё предстоит много работы. У нас скоро игра с «Туном», а потом дерби, так что про матч с «Ахматом» уже забыли. Новички команды? Видно, что все они профессионалы, играть с ними — одно удовольствие», — сказал Бакаев в эфире телеканала «Матч Премьер».
23-летний Бакаев в матче с «Ахматом» отметился дублем. Также хавбек забил два мяча в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном» (3:2).
«Спартак», набрав восемь очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 6-м туре красно-белые на своём поле сыграют с ЦСКА. Матч состоится 19 августа.
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