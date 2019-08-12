Тухель: переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом ведутся

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель подтвердил информацию о том, что бразильский нападающий Неймар вскоре может перейти в другой клуб.

«Мы должны быть реалистами и находить решения, как играть без Неймара. Невозможно найти другого футболиста, похожего на него, и делать на поле то же самое, что и он. Мы не можем потерять его и найти кого-то такого же.

Переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом ведутся, но я не могу сказать больше. Мне нравится Неймар. Я хочу, чтобы он остался в команде, играл вместе с Мбаппе и всеми остальными. Возможно, я не смогу уснуть, если он уйдёт.

У меня нет ни хороших, ни плохих новостей. Трансферный рынок ещё открыт. Мы должны быть реалистами и понимаем, что можем потерять Неймара", — приводит слова Тухеля Marca.

Напомним, что интерес к 27-летнему Неймару проявляют «Реал» и «Барселона».