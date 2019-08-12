«Барселоне» придётся более месяца обходиться без Нето
Вратарь «Барселоны» Норберту Нето сломал запястье и будет проходить лечение в течение месяца, сообщает Mundo Deportivo.
Нето повредил левое запястье во время тренировки перед вторым матчем с «Наполи». Обследование показало, что у бразильца перелом ладьевидной кости. Проводившие обследование доктора сообщили, что на полное восстановление потребуется около пяти недель. В понедельник, 12 августа, вратарю будет назначено лечение и разработана программа восстановления.
Нето этим летом перешёл в «Барселону» из «Валенсии». Сумма сделки составила € 35 млн. Помимо вышеуказанных клубов Нето ранее отыграл за «Атлетико Паранаэнсе», «Фиорентину» и «Ювентус». Также Нето является игроком сборной Бразилии.
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