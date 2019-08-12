Дубль Бакаева и дебютный гол Шюррле — в обзоре матча «Ахмат» — «Спартак»

В матче 5-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Ахмат» со счётом 3:1. Игра состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Обслуживал поединок арбитр Алексей Сухой, которому ассистировали Алексей Стипиди и Алексей Ширяев.



Счёт был открыт на 32-й минуте. Автором гола стал Зелимхан Бакаев, которому ассистировал Андре Шюррле. В концовке тайма Бакаев оформил дубль с передачи Гуса Тиля. Во втором тайме Шюррле забил свой первый гол за «Спартак». Голевой передачей вновь отметился Тиль. На 75-й минуте разрыв в счёте сократил Аблайе Мбенге, который вскоре был удалён.

«Спартак», набрав восемь очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (6) — на 10-м месте.



Видеообзор матча можно посмотреть на канале Российской Премьер-Лиги в RuTube.