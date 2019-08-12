Аспиликуэта: нужно забыть о поражении от «МЮ». Пора готовиться к Суперкубку

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта после поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» подчеркнул, что его команда должна улучшить свою игру. Поединок 1-го тура АПЛ закончился со счётом 4:0 в пользу манкунианцев.
«По итогам первого тайма мы явно заслуживали большего, чем результат 0:1. Но мы должны признать, что сегодня нам не удалось забить или не пропустить в свои ворота.
Мы плохо отработали в обеих штрафных площадках, нам не хватало точности. Наша команда должна улучшить свою игру.
Мы понимали, что 0:1 не является приговором. Но всё изменилось, когда во втором тайме мы быстро пропустили ещё два гола.
Нам нужно забыть об этом поражении, перевернуть страницу. Впереди у нас ещё много игр с сильными командами. Скоро игра за Суперкубок против «Ливерпуля». Мы хотим выиграть этот трофей, и на этом мы должны быть сосредоточены», — приводит слова Аспиликуэты BBC.
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