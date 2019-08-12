Моуринью: Магуайр заслуживает звание лучшего игрока в матче с «Челси»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Жозе Моуринью похвалил игру защитника манкунианцев Гарри Магуайра в матче 1-го тура АПЛ с синими. Поединок закончился со счётом 4:0 в пользу «красных дьяволов».
«Магуайр вполне заслуживает звание лучшего игрока этого матча. Он был надёжным как скала. Пройти его было очень сложно.
В атаке можно действовать опасно, можно рисковать, но если вы понимаете, что можете допустить ошибку, то уверенность в своих действиях быстро падает. Это мгновенно сказывается на вашей игре и результате.
Если вы уверены в чём-то, что помогает вам показывать свою игру, то ваши действия становятся более естественными, уверенными. Я всегда говорил, что Линделёф может стать хорошим игроком. С Магуайром у них может получиться хорошая связка», – провидит слова Моуринью Sky Sports.
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