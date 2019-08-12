Глушаков против «Спартака» и любовь фанатов к Бакаеву. Лучшие фото из Грозного

11 августа в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» в матче пятого тура российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Ахматом». Встреча завершилась со счётом 3:1.
Счёт был открыт на 32-й минуте. Автором гола стал Зелимхан Бакаев, которому ассистировал Андре Шюррле. В концовке тайма Бакаев оформил дубль с передачи Гуса Тиля. Во 2-м тайме Шюррле забил свой первый гол за «Спартак». Голевой передачей вновь отметился Тиль. На 75-й минуте разрыв в счёте сократил Аблайе Мбенге, который вскоре был удалён.
«Спартак», набрав восемь очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (6) — на 10-м месте.
Лучшие кадры с матча «Ахмат» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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