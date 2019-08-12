Лэмпард — автор худшего тренерского дебюта в «Челси» с 1978 года

Матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед» стал дебютным для главного тренера синих Фрэнка Лэмпарда. Но закончился он поражением со счётом 0:4, что стало худшим дебютом в «Челси» с 1978 года, сообщает Opta Sports.



Для Лэмпарда это поражение стало самым серьёзным в его тренерской карьере. Хуже него за синих дебютировал только Дэнни Бланчфлауэр в декабре 1978 года. Тогда синие проиграли «Мидлсбро» со счётом 2:7, а сам тренер в итоге смог привести команду только к трём победам в 15 матчах, после чего завершил карьеру.



Лэмпард начал свою тренерскую карьеру в 2018 году в «Дерби Каунти». По итогам сезона-2018/19 команда заняла 6-е место и вышла в плей-офф Чемпионшипа. 4 июля Фрэнк стал тренировать свою бывшую команду, за которую отыграл с 2001 по 2014 год в качестве полузащитника.

Лэмпард: «Челси» не заслуживал поражения со счётом 0:4