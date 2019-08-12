Рахимов: «Ахмат» хотел победить, но что-то пошло не так

После завершения матча «Ахмат» — «Спартак» прошла пресс-конференция, во время которой тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился своими впечатлениями о прошедшей игре. Напомним, что матч закончился победой москвичей со счетом 3:1.

«Первый тайм прошёл не в нашу пользу. Мы пропустили два гола, хотя моменты были самые обычные. Например, подавали угловой и проиграли контратаку, закончившуюся голом. Второй мяч пропустили, разыгрывая удар от ворот. Мне всё ещё не понятно, как такое могло случиться. Тем более, что с командой рассматривали эти моменты. Первый тайм был провальным. Отыграли хорошо только минут двадцать, а потом стали совершать простые ошибки, стали терять мяч.



Второй тайм начали уверенно, но атаки не получались. Третий пропущенный гол отобрал все надежды. Забив гол, мы ощутили прилив сил, стали больше атаковать. Но этого оказалось мало. Мы очень хотели победить, я видел это в своих подопечных. Но, что-то пошло не так. Но это только наша проблема. Это мы проиграли матч.



Мбенг получил красную карточку. Это всё эмоции. После забитого мяча он получил жёлтую карточку. Но я считаю, что незаслуженно. В таких ситуациях просто успокаивают игроков. А потом Мбенга спровоцировали, зная, что у него уже есть жёлтая карточка.



Митришем же просто не попал в игру. Но такое бывает. Тут нет ничего страшного.



Такие матчи нужно принимать как должное. Такие игры бывают. Чтобы играть позиционно, нужны игроки высокого класса. Мои ребята выкладывались изо всех сил, но когда есть технический брак, то многое просто не получается. Мы отрабатывали некоторые моменты на тренировках, но когда в игре на третьем или четвертом пасе всё ломается, то в итоге до ворот противника мяч и не доходит. В таких играх важен уровень технической оснащенности, работа с мячом, умение оценить ситуацию. Нам не нужно акцентировать внимание на сегодняшнем матче. У нас были и другие матчи, в которых мы создавали моменты, но не реализовали их. У нас хорошо получается играть вторым номером, мы прекрасно понимаем это. Да и нападающего, который бы забивал, у нас нет», — приводит слова Рахимова пресс-служба «Ахмата».