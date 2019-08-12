Бубнов: впервые в сезоне у болельщиков «Спартака» появился повод для оптимизма

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал победу красно-белых в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1).
«Возможно, впервые в новом сезоне у болельщиков красно-белых появился повод для оптимизма. Олег Кононов впервые отрядил в стартовый состав новичков, Тиля, Шюррле и Джордана, и это по всем параметрам несыгранное и сырое сочетание сходу оказалось весьма эффективным. Согласен с героем встречи, автором дубля, Бакаевым, который отметил, что класс новичков-партнеров бросался в глаза. В итоге Тиль оформил две голевые передачи, Шюррле забил сам и отдал результативный пас.
Справедливости ради надо сказать, что «Ахмат» провёл очень неудачный матч, особенно в первом тайме. Но «Спартак» всё равно выглядел неплохо, а главное продемонстрировал потенциал для роста», — приводит слова Бубнова Sportbox.
«Спартак», набрав восемь очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (6) — на 10-м месте.
- 12 августа 2019
-
06:24
-
05:59
-
05:37
-
05:23
-
04:46
-
04:28
-
03:44
-
03:11
-
02:50
-
02:27
-
02:07
-
01:37
-
01:31
-
01:19
-
00:56
-
00:53
-
00:48
-
00:22
-
00:22
-
00:12
-
00:09
-
00:04
- 11 августа 2019
-
23:56
-
23:37
-
23:34
-
23:22
-
23:19
-
23:11
-
23:08
-
23:05
-
22:57
-
22:53
-
22:30
-
22:23
-
22:23