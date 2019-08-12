Бубнов: впервые в сезоне у болельщиков «Спартака» появился повод для оптимизма

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал победу красно-белых в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1).

«Возможно, впервые в новом сезоне у болельщиков красно-белых появился повод для оптимизма. Олег Кононов впервые отрядил в стартовый состав новичков, Тиля, Шюррле и Джордана, и это по всем параметрам несыгранное и сырое сочетание сходу оказалось весьма эффективным. Согласен с героем встречи, автором дубля, Бакаевым, который отметил, что класс новичков-партнеров бросался в глаза. В итоге Тиль оформил две голевые передачи, Шюррле забил сам и отдал результативный пас.

Справедливости ради надо сказать, что «Ахмат» провёл очень неудачный матч, особенно в первом тайме. Но «Спартак» всё равно выглядел неплохо, а главное продемонстрировал потенциал для роста», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак», набрав восемь очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (6) — на 10-м месте.