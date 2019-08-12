Кирьяков: Джорджевич должен отлично подойти «Локомотиву»

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о возможном переходе в «Локомотив» из «Зенита» нападающего Луки Джорджевича.

«Этот переход выглядит логично с учётом того, как Джорджевич провёл последние два сезона, находясь в аренде в тульском «Арсенале». Лука являлся ключевым игроком команды, много забивал, и дебютное участие туляков в Лиге Европы — во многом его заслуга. Этот футболист обладает хорошим уровнем, но ему тяжело конкурировать с теми, кто играет в основе «Зенита». Он очень разноплановый футболист и должен отлично подойти «Локомотиву», — приводят слова Кирьякова «Известия».

Лука выступает за «Зенит» с лета 2012 года. Два последних года он провёл в аренде в тульском «Арсенале». В сезоне-2018/19 на клубном уровне 25-летний черногорский футболист принял участие в 27 матчах. В его активе 9 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт Джорджевича с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2020 года.