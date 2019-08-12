Кучаев — об эпизоде с Чаловым: это был умышленный удар локтем в нос

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:0).
«Игра получилась тяжёлой. В первом тайме мы не сразу вошли в игру. С первых минут немного растерялись, у «Сочи» были стопроцентные моменты. Повезло, что они нам не забили. После 15 минут мы перевернули игру и всё оставшееся время доминировали, владели мячом, но до опасных моментов дело не удалось довести. Поэтому счёт 0:0 более-менее закономерен.
Во время игры я не видел эпизод с Чаловым, но потом в раздевалке посмотрел повтор. Если был бы VAR, это стопроцентный пенальти, красная карточка и дисквалификация матчей на пять. Это был умышленный удар локтем в нос», — приводит слова Кучаева пресс-служба ЦСКА.
После 5 туров ЦСКА набрал 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Сочи» с 2 очками занимает предпоследнее, 15-е место. За пять матчей команда Александра Точилина не забила ни одного гола в РПЛ.
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