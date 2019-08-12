Мбаппе: «ПСЖ» с Неймаром и без него – две разные команды

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал информацию о том, что бразильский нападающий Неймар вскоре может перейти в другой клуб.

«Мы становимся сильнее. Хорошо подготовились к тому, чтобы сразу вкатиться в сезон, потому что впереди важные матчи. Постараемся быть конкурентоспособными. Многое зависит от ситуации с Неймаром. «ПСЖ» с ним и без него — разные команды», — приводит слова Мбаппе L`Equipe.

Ранее сообщалось, что руководство парижан раздражено желанием 27-летнего форварда сменить команду. Поэтому клуб в переговорах по бразильцу клуб не будет идти на уступки и постарается выручить с возможного трансфера минимум € 200 млн.

В минувшем сезоне Неймар забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.