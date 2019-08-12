Намли: «Краснодар» способен пробиться в групповой этап ЛЧ
Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли поделился мнением о составе «быков» и перспективах клуба в Лиге чемпионов.
«Соответствует ли состав «Краснодара» уровню Лиги чемпионов? Я уверен в этом. В нашей команде собраны хорошие футболисты, которые способны пробиться в групповой этап самого престижного турнира Европы. Но нам, конечно, ещё нужно доказать это на футбольном поле», — приводят слова Намли «Известия».
Напомним, что встреча с «Порту» завершилась со счётом 0:1. Единственный гол в игре был забит на 89-й минуте. Автором результативного удара стал Сержиу Оливейра.
Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» состоится завтра, 13 августа, на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:00 мск.
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