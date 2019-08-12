Кононов — о матче с «Ахматом»: важно, чтобы уверенность стала стабильной

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1).

«Мы провели удачный матч с сильной командой. Настраивались и очень серьёзно готовились, потому что знали, что собой представляет «Ахмат», который довольно мощно начал чемпионат. Нам помог первый мяч, после которого мы почувствовали уверенность и доминировали до конца встречи. Довольны игрой. Но важно, чтобы эта уверенность стала стабильной.

Стали ли первые мячи следствием «подарков» соперника? Скорее, это следствие нашей работы при переходе из атаки в оборону, прессинга и доигрывания эпизодов», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба.

«Спартак», набрав восемь очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (6) — на 10-м месте.