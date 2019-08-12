Защитник киевского «Динамо» назвал легионера «Шахтёра» клоуном

Защитник киевского «Динамо» Никита Бурда рассказал о поведении легионеров «Шахтёра» Дентиньо и Жуниора Мораеса после матча 3-го тура чемпионата Украины. После игры, которая завершилась победой донецкой команды со счётом 2:1, между футболистами произошла потасовка.



«Не знаю, что случилось после матча, я был не так близко. Там у них есть пару футболистов таких – Дентиньо, Мораес. Дентиньо каждый матч что-то там бегает, показывает, клоун. Бегает, будто он все эти трофеи выигрывает. Да Мораес тоже ведёт себя, конечно… Вроде был у нас долгое время, мы все с ним знакомы», – сказал Бурда в эфире передачи «Профутбол».

«Шахтёр», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, «Динамо» (6) занимает второе место.

