Слуцкий станцевал на концерте Pink
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий посетил концерт американской исполнительницы Pink. Об этом он сообщил в социальной сети, опубликовав фотографию с концерта, который состоялся 11 августа в Гааге.
Позже один из пользователей опубликовал видеоролик, на котором видно, как Слуцкий танцует под одну из песен музыкантов.
Видео доступно в «твиттере».
Напомним, что российский специалист работает с «Витессом» с 2018 года. Во 2-м туре Эредивизии «Виллем II» принимал «Витесс». Матч прошёл в Тилбурге и завершился со счётом 2:0 в пользу подопечных Слуцкого.
«Витесс» набрал 4 очка и после двух туров занимает восьмое место в турнирной таблице Эредивизии, уступая сразу пяти командам лишь по дополнительным показателям.
«Витесс» Слуцкого выиграл у «Виллема II» в гостевом матче Эредивизии
- 12 августа 2019
-
09:26
-
09:13
-
09:09
-
09:00
-
08:51
-
08:30
-
07:50
-
07:39
-
06:40
-
06:24
-
05:59
-
05:37
-
05:23
-
04:46
-
04:28
-
03:44
-
03:11
-
02:50
-
02:27
-
02:07
-
01:37
-
01:31
-
01:19
-
00:56
-
00:53
-
00:48
-
00:22
-
00:22
-
00:12
-
00:09
-
00:04
- 11 августа 2019
-
23:56
-
23:37
-
23:34
-
23:22
Партнерский контент