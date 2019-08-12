Слуцкий станцевал на концерте Pink

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий посетил концерт американской исполнительницы Pink. Об этом он сообщил в социальной сети, опубликовав фотографию с концерта, который состоялся 11 августа в Гааге.

Позже один из пользователей опубликовал видеоролик, на котором видно, как Слуцкий танцует под одну из песен музыкантов.

Видео доступно в «твиттере».

Напомним, что российский специалист работает с «Витессом» с 2018 года. Во 2-м туре Эредивизии «Виллем II» принимал «Витесс». Матч прошёл в Тилбурге и завершился со счётом 2:0 в пользу подопечных Слуцкого.

«Витесс» набрал 4 очка и после двух туров занимает восьмое место в турнирной таблице Эредивизии, уступая сразу пяти командам лишь по дополнительным показателям.